¿Quién entiende?

El Gobierno celebra el dólar alto

El Gobierno Nacional ahora celebra el dólar alto. Tras el cambio de Gabinete y las nuevas medidas, surgen -al menos- dos preguntas: ¿El giro hasta aquí practicado alcanza para conseguir estabilidad? De lograrse ¿será a tiempo para cambiar el ánimo social y permitir la reelección de Macri? Se trata de una conocida máxima del oportunismo político, que debe haber repiqueteado en la cabeza de más de un funcionario estos días en que el agitado mercado cambiario se cansó de torcerle el brazo a un gobierno desorientado. Agotados los esfuerzos por detener lo indetenible, Dante Sica y Luis Caputo vendrían a ser los encargados de sacarlo de esa desorientación, convirtiendo la máxima mencionada en el nuevo criterio para encarar la gestión económica. Conclusión: no habrá vuelta atrás en el giro que las circunstancias y los mercados le han impuesto al programa de gobierno. Ya no se podrá usar el ancla cambiaria en la lucha contra la inflación ni como sostén de un peso sobrevaluado que apuntale el consumo doméstico. Lo peor sería que dadas estas restricciones, el gobierno no saque provecho de las ventajas que pueden derivar de la nueva situación, como el menor peso de la deuda en moneda local, las Lebac principalmente, y las posibilidades de crecer sobre la base de las exportaciones.