El gobernador Valdés echó al interventor de Lotería, Leandro Alciati

Eyectaron a uno de los intocables del poder político, apadrinado por Horacio Ricardo Colombi. Implicado en investigaciones judiciales que estaban paralizadas y fuertes informes periodísticos, el cordobés Leandro Andrés Alciatti fue desplazado como interventor del Instituto de Lotería Correntina, tras alrededor de 20 años consecutivos en ese cargo. Solo por el lapso de un poco más de 3 años no administró los recursos millonarios del organismo lúdico, cuando su lugar fue ocupado por la goyana del Partido Liberal María Fernanda Rolón Soto. Anteriormente Alciati ya se había desempeñado como titular de la entidad lotérica durante los años de la nefasta intervención federal comandada por Ramón Bautista Mestre y Oscar Raúl Aguad, en los años 2000-2001. En diciembre de 2020 por orden del juzgado de Instrucción 3 de la provincia, la gendarmería nacional allanó su departamento ubicado frente a la Plaza Torrent y le incautó dinero nacional y extranjero. La justicia local investigaba un posible fraude al Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, ante la probable la manipulación en las maquinas captadoras de apuestas de Quiniela. Aparecían jugadores ganando premios mayores semanalmente, haciendo sus jugadas 5 minutos antes del cierre. Jamás se supo porque la justicia federal no metió su nariz en la causa ante la sospecha de lavado de activos. El expediente siguió su camino, pero Alciati nunca fue imputado, como tampoco las demás personas que integraban la mesa directiva de la repartición estatal, situada en la esquina de peatonal Junín y Córdoba. Algunos aseguran que llamó Pekerman y lo salvó. Hoy cuando a la mañana se enteró que lo rajaron por disposición del gobernador Gustavo Valdés, ocupó el vehículo oficial para cargar extrañamente varias cajas grandes, que la retiró de su despacho. Cuando regresó a Corrientes en 2005 desde su Córdoba natal, pidió ciertos privilegios, que por un buen tiempo le cumplieron. Venir recién los martes a trabajar e irse de nuevo a su provincia los días jueves, y usar para su traslado, el avión oficial. Todo un personaje, tanto que se jubiló con un sueldo grandilocuente por el IPS de Corrientes, y no de Córdoba. Tenía relación estrecha con los propietarios de los Casinos, y bajo su control estaban las grandes rifas y las multitudinarias carreras de cuadreras. Uno de los datos interesantes, el chófer y hombre de confianza de Alciati, Gabriel Ignacio, apareció casualmente en fotos y videos subidos a una cuenta de Facebook junto a una de las ganadoras y apostadoras suertudas con su familia completa vacacionando en Cancún, en la ribera Maya de México. Ahora lo sucederá Javier Bee Sellares, quien venía cumpliendo las funciones de Sub-Interventor, y vaya paradoja del destino, también es cordobés. Es el esposo de la actual Presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. Alciati se marchará posiblemente esta noche a Córdoba, llevando consigo muchos secretos y una causa penal sobre sus espaldas, que seguramente dormirá el sueño de lo injusto.