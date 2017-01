No son pocos los medios de prensa y opinólogos de café que versionan la resurrección del extinto Frente de Todos. Un par de meses atrás 1588 también lanzó la especie, aunque poco creíble aún, nunca hay que subestimar, más aún cuando uno de sus impulsores, el actual senador provincial (PJ) Rubén Pruyas, recorrió la provincia para hablar mal y criticar al por ahora único candidato justicialista al sillón de Ferré. Pruyas, quien busca ser reelecto en su banca senatorial, más allá de ser un avanzado septuagenario, laceró la figura de Camau Espínola en cuanta localidad se apostaba en tertulias políticas. Sabe que a los llamados Renovadores en la interna peronista, le quedaría poco hilo en el carretel si el ex medallista olímpico termina alcanzando la primera magistratura provincial.

Por un escueto andarivel el médico pediatra anda subiendo carteles de una hipotética fórmula Gustavo Valdés – Tito Meixner. Se sabe que ambos son amigos. Asimismo otros acreditan que para fracturar el PJ, algo común en Pruyas, una vicegobernación es un ofrecimiento serio. En el 2005 cuando el kirchnerismo quería a Carlos Rubín como el postulante al gobierno en la alternancia con la UCR, se las ingenió, Juan Carlos Mazzón de por medio, para convencer que el radicalismo debía seguir administrando Corrientes. Y entonces no tuvo más remedio que integrar el binomio con Arturo Colombi. El zorro pierde el pelo (a pesar del implante) pero no la maña. Aquella vez el que acordó, con valijas abrochadas, que los radicales sigan en el poder, fue nada menos que José López, quien hoy está preso por andar con bolsones llenos de dinero.

Fabián Ríos, que pertenece al mismo mosaico interno que Pruyas, parece haber acomodado los tantos con la elección a través del voto electrónico, tras una resolución del Superior Tribunal de Justicia que habilita al municipio capitalino a utilizar ese sistema de sufragio. Ahora pensar que el STJ falló sin tener la venia de Ricardo Colombi, es creer que Batman existe. Acá no se mueve un dedo sin antes consultar al mercedeño, menos en el orden judicial, donde la gran mayoría de las designaciones salieron de su lapicera. La alquimia no es de esas traídas de los pelos. Una vez se sucedió. Y como no hay dos sin tres, en el terreno donde las traiciones son premiadas, Valdés está muy cerca de ungirse como el máximo aspirante a la sucesión con un sonriente Meixner de compañero de fórmula.