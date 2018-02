Retención indebida

El fraude del municipio

que involucra al IOSCOR

El 31 de diciembre caducaron todos los contratos en la municipalidad de Corrientes. Cientos de trabajadores de la comuna capitalina viven desde esa fecha hasta la actualidad, en un verdadero nimbo laboral, aunque continúan en sus puestos de trabajos. El intendente Eduardo Tassano no da respuestas, y menos aún, la prensa adicta le interroga sobre esa irregularidad, aunque sobre sale el total mutismo de la oposición, la que por el momento permanece en silencio. Dicen que cada concejal del arco opositor negocia por cuerda separada sus cupos como la permanencia en distintas áreas del municipio de trabajadores con pertenencia al Justicialismo.

Asimismo paradójicamente los contratados (vencidos) percibieron sus haberes de enero con sus respectivos recibos de sueldos donde figuran los descuentos por Obra Social (IOSCOr) y el obligatorio aporte previsional (Jubilación). Más allá de las retenciones de marras, ninguno de estos empleados municipales puede ocupar el servicio del Ioscor, por no figurar en la plantilla laboral de la comuna como afiliados (es la respuesta que reciben). Sencillamente se les descontó de sus salarios la alícuota mensual por obra social, pero están impedidos de ocuparla porque no revistan como trabajadores del municipio.

La figura del delito penal de retención indebida, como de estafa, sumado una posible administración fraudulenta, que puede volver a repetirse con los haberes de febrero, quedaría expuesta. Aunque para eso, debería existir el interés judicial del ministerio público de investigarlo. Esas quitas son volúmenes de dinero que no tienen algún destino claro en la cuentas de la intendencia hoy controlada por el cardiólogo Tassano. Al IOSCOR no son girados, ya que en la obra social estatal no aparece el alta de estos trabajadores, a quienes sin embargo, se le aplica la retención pero sin otorgarles el servicio: no tienen médicos (todas las especialidades), odontología, farmacias, laboratorio, internación, ni posibles cirugías. La irregularidad es tan inmensa que denota ante cualquier posible denuncia, la falta de una justicia independiente, hoy y siempre, alineada con el poder político,