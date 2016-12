“El Frente Renovador no tiene definido si es o no opositor a Macri”, aseguró el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV), José “Pitin” Ruíz Aragón, en declaraciones a Radio Sudamericana. “Me llama la atención que se pone en alerta cuando queríamos ponerle un poco de plata al trabajador y no cuando se tomaban medidas sobre sectores poderosos de la Argentina”, indicó el legislador de La Campora sobre el polémico proyecto de Ganancias. “Es notorio como algunos legisladores locales o de otras provincias llamaban diciendo que era un desguace de las finanzas del país lo que votamos en Diputados y no se pusieron en alerta cuando se quitaban fondos coparticipables, puntos de retención a la soja, al maíz y a la minería”, sentenció para puntualizar que “me parece contradictorio que los gobernadores que firmaron el convenio, también hayan votado el acuerdo que en principio teníamos en diputado”.

“En las cosas que tengamos que generar acuerdo legislativo para mejorar la calidad de vida de los argentinos, lo vamos a hacer. No tenemos actitud de negación constante ante el Frente Renovador, ni al bloque justicialista”, declaró Ruíz Aragón para aseverar que “en el plano político nos cuesta llegar a un acuerdo porque nosotros tenemos bien definido que somos opositores al Gobierno de Mauricio Macri, opositores a las medidas políticas y económicas. El frente Renovador no tiene definido si son o no opositores a Macri”, insistió Pitín.

“Si tengo el apoyo de mis compañeros estoy dispuesto a ser candidato a Gobernador, y si tenemos un proyecto que integre a todos los sectores sociales”, expresó el legislador kirchneristas ante rumores que comenzaron a circular pretendería postularse para la gobernación por fuera del justicialismo de Fabián y Camau.