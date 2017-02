El fiscal federal Carlos Schaffer volvió a vapulear al titular del Juzgado Federal 1º de Corrientes. Reiteró en declaraciones a radio Dos, que “el juez Soto Dávila obstaculizó siempre nuestro trabajo”, y adelantó que hoy ampliará una denuncia en su contra. “Ustedes están viendo solo el 40% de lo que estamos investigando”, dijo Schaffer con relación al escándalo del narcotráfico en Itatí que involucra a familiares de funcionaros de esa municipalidad, como su intendente y viceintendente. “Hay muchísimos datos, información, y a veces comprometer a la gente es muy complejo”, puntualizó el titular del ministerio público.

Aclaró que “por el momento no fuimos amenazados, pero esto es un trabajo cotidiano. Ahora les llama la atención pero tenemos causas pesadas. Asimismo admitió que “en Itatí me sentí observado, pero es parte del trabajo. Todo es muy largo y la prensa no se entera hasta que surgen los datos”.

El Fiscal insistió en los obstáculos que plantea la Justicia Federal, más precisamente el juez Carlos Soto Dávila. “Tenemos obstáculos. Que se le dé la excarcelación a un brasilero que acá en Corrientes no tenía ni un lugar de residencia, es entorpecer a la causa, porque esa persona hoy está prófuga”. “Tenemos 4 mil CD de causas casi sin investigar y donde hay elementos para avanzar. Vamos a ampliar la denuncia contra Soto Dávila”, precisó para reconocer que “no recibimos llamados para que dejemos de trabajar, pero tampoco de apoyo o preocupación. No veo que la clase política se vea involucrada. Y lo digo de todas las partes”.