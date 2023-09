El ex jefe de Policía candidato a concejal por ECO+Vamos

El ex jefe de Policía Félix Ricardo Barboza, es candidato a concejal por ECO+Vamos Corrientes en la localidad de Paso de los Libres. En las elecciones generales del 22 de octubre, Paso de los Libres renovará seis bancas de concejales y para la competencia se presentaron tres fuerzas: Unión por la Patria, La Libertad Avanza y ECO+Vamos Corrientes. Barboza, ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos. “Siempre tuve vocación de servicio”. “He decidido incursionar en la política y servir a los vecinos de Paso de los Libres”, comentó el ex funcionario policial. En ese sentido, contó que quien le propuso comenzar con este camino en la actividad política fue Agustín Faraldo, reconocido empresario de la ciudad fronteriza que lidera la agrupación Vamos Corrientes. “Es un empresario muy solidario, incluso desde antes de realizar esta actividad política”, contó Barboza y añadió: “congeniamos en ese aspecto y el día que me llamó, acepté”. En ese sentido, adelantó que caminará las calles y “voy escuchar al vecino, a interiorizarme de las problemáticas que plantean los vecinos, y a partir de ahí impulsar proyectos en base a las necesidades de la gente”.