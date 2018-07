Aldo Pignanelli

El dólar no tiene techo

“En estas circunstancias, el dólar no tiene techo”. En medio de una nueva disparada de la cotización del dólar, el economista Aldo Pignanelli criticó al equipo económico del Gobierno y consideró que si no hay cambios en las políticas el precio de la moneda estadounidense “no tiene techo”. “En estas circunstancias el dólar no tiene techo. Si no cambian el modelo esto va a continuar, porque al que no le creen es al modelo. El mercado se pone nervioso rápido pero tranquilizarlo lleva meses”, amplió. Para el expresidente del Banco Central, “si no resolvemos lo político, el país no saldrá adelante”. “En la técnica monetaria, decimos que no hay demanda de pesos, todos los que tienen pesos se los quieren sacar de encima”, subrayó. “Tenemos una inflación muy grande y, lamentablemente, la de este año será más alta que la de 2017. Se está hablando de junio cerca de tres y medio por ciento. En un solo mes, la Argentina tendrá la inflación que el resto de Latinoamérica tiene en un año”, añadió.