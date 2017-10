Decretos de ayudas económicas

El dinero encubierto para las elecciones

Ricardo Colombi ya no oculta la discriminación a municipios de la oposición y su constante ayuda a comunas del oficialismo. Las travesuras para no perder el poder. El goteo financiero no paró desde el inició de 2017. El Decreto Nº 1912 del último 2 de agosto de 2017, pero recién publicado la semana pasada, otorga un aporte no reintegrable para la Municipalidad de San Roque (administrada por ECO), por un $1.900.000 en concepto de apoyo económico para la realización de la obra “24 cuadras de pavimento de hormigón simple”. Es el quinto desembolso que le hace el gobierno a esta comuna por igual emprendimiento. Si los fondos tienen el destino determinado, San Roque ya hubiera pavimentado hasta el río Santa Lucía que baña sus costas. En realidad, los recursos tienen otro objetivo: gastos de la campaña electoral. Todos los instrumentos legales, son similares.

El Decreto Nº 2088 del pasado 8 de setiembre de 2017, determina que se le otorgue un aporte no reintegrable a la Municipalidad de Gobernador Virasoro (gobernada por el radicalismo), por la suma de $1.000.000, también en concepto de apoyo económico para las obras de pavimentación de calles Arturo Illia y Manuel Ocampo. Exactamente igual maniobra que los Decretos de aportes para San Roque, que corresponde al dinero encubierto “legalizado” derivado para el trabajo proselitista de los comicios del 8 de octubre.