El candidato a Gobernador del justicialismo, Carlos Mauricio Espínola, sostuvo que su compañero de fórmula podría pertenecer a otra agrupación política, a diferencia de las elecciones de 2013, donde la integró con la peronista Nancy Sand.

“El PJ entiende que las alianzas son importantes y es muy posible que tenga un compañero de fórmula de otro sector. Tenemos tiempo de anunciarlo y en su momento diremos el nombre”, agregó.

En declaraciones a radio Sudamericana sostuvo que su principal preocupación está en el sistema de salud, el déficit habitacional y los salarios de los empleados estatales. “El sector público es el que más consume y si los salarios son bajos, no se ayuda al sector privado”, indicó Espínola.

“Hace 16 años vienen gobernando las mismas personas y no pueden seguir echándole la culpa a otros”, aseveró el ex medallista olímpico para puntualizar que “en materia energética no pueden debatir porque no hicieron nada”. “En Corrientes habrá una alternancia y trabajaremos para que esa alternancia se pueda hacer trabajando con todos los sectores”, indicó Espínola.