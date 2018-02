Quieren que cueste $12,10

El boleto con menos recorrido

sería $4 más caro que en CABA

La audiencia pública por el aumento del boleto, reunión no vinculante para algo que ya está decidido, mostró una severa oposición de los vecinos y de las organizaciones representantes de usuarios, a este nuevo saqueo a los bolsillos de la gente, aunque para el intendente Eduardo Tassano, no incrementarlo, sería una actitud demagógica.

Ayer en el Concejo Deliberante hubo diez testimonios en contra de la suba e inesperadamente cuatro a favor. Las prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros, quieren un boleto a 12 o 13 pesos, cuando en Buenos Aires, con mucho más recorrido, sube de $6,50 a 8.50.

La rentabilidad anual para ERSA, treparía a otros $90 millones de lo que recauda actualmente.

Una vez más, como es su costumbre, una patota de la UTA, alineada con la patronal apoyando el aumento del pasaje, intentó agredir a uno de los expositores. En grupo es fácil agredir. Los sindicalistas jamás andan solos desde que salen de sus casas. Por algo será.

En el debate, los participantes siempre cuestionaron que las empresas no ofrecen garantías para mejorar su prestación. Jamás cumplen con los acuerdos preestablecidos en cada incremento.

Los que se inclinaron a favor de la suba argumentaron que los trabajadores van a poder mejorar su ingreso salarial, como si el Jeque Juan Carlos Romero no tuviera la suficiente rentabilidad para aplicar un incremento de haberes.

Asimismo casi todos coincidieron en criticar el circuito trazado por el servicio para el tránsito de las unidades, su frecuencia, la calidad de los móviles, la ausencia de refugios, de iluminación y de señalizaciones en todos los recorridos.

EL PRECIO DE CETUC

El boleto no tiene modificaciones desde hace un año y 10 meses, y este es uno de los argumentos esgrimidos por parte de la empresa concesionaria.

La Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) solicitó subir el pasaje de $7,68 a 13,98 pesos en 2018, pero luego redujo las pretensiones a 12,10 pesos, con la solicitud de una revisión de los beneficios de gratuidad y descuentos.

Tras la audiencia se vivieron momentos de tensión cuando, cuando un grupo de empleados de trasporte agremiados en el sindicato UTA intentó agredir a uno de los participantes de la audiencia, Miguel Ángel Gómez, representante por el Partido Democracia Cristiana.

Todas las opiniones y propuestas lanzadas ayer en la audiencia pública, formarán parte de un informe que será analizado por los concejales en las Comisiones de Obras, Legislación y Hacienda. Pero la el monopolio Romero y sus socios de la UTA y del municipio capitalino, el chivo ya está en el lazo.

“Una fortuna”

Nelson Veas Oyarzo, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes, informó a los concejales la “disconformidad” de la ong sobre la propuesta de aumento y señaló que AUCC no admite que “el aumento sea sobre el argumento de una crisis económica de la empresa”. Veas Oyarzo, hizo hincapié en los derechos de responsabilidad patrimonial que la iniciativa de aumento pone en juego, y señaló que el impacto que una familia tipo deberá absorber al mes en transporte será de “entre tres mil y cuatro mil pesos”. “Una fortuna”, expresó.

Ataliva Laprovitta

“El aumento es excesivo”

El concejal justicialista Ataliva Laprovitta, aseveró que el aumento “es excesivo, va a ser un sacrificio enorme para los vecinos de la ciudad”.

El precio propuesto por el empresariado es llevar la tarifa de $7.68 a $12.10, “pero no hay un costo propuesto por el Ejecutivo”, puntualizó Laprovitta para detallar que “no existe en el marco de este expediente, una evaluación técnica por parte de la secretaria de transporte sobre este valor tarifario”. “Desde el Concejo tenemos diferentes miradas, entendemos que debemos discutirlo con todos los elementos sobre la mesa y hoy no lo tenemos”, expresó el edil del PJ para reconocer que “no podemos hacer una evaluación porque no tenemos la opinión de la secretaria de transporte de la municipalidad”.

El paso siguiente es la aprobación de la segunda lectura del proyecto, donde se espera que el Ejecutivo municipal se expida con un dictamen de costos.