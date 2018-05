Expectativa familiar

El bebé evoluciona y espera alta médica

Daniel Molina, oriundo de Itá Ibaté relató que desde el 6 mayo se encuentra en el Hospital Llano y desde el lunes 21 de mayo, día que nació su hijo y falleció su mujer, espera que el menor evolucione para regresar a su hogar. “El bebé evoluciona muy bien, recibe alimento, me alegra verlo día a día”, sostuvo Molina. “La sigo peleando con fuerza porque tengo dos chicos me que me esperan”, agregó. Daniel se encuentra en el Hospital Llano desde el domingo 6 mayo cuando Ramona, su esposa, fue trasladada debido a la situación de riesgo que implicaba su embarazo. Tras su repentina muerte, Daniel se quedó en la Capital al lado de su hijo quien nació el 21 de mayo y aún se encuentra internado en neonatología bajo observación. “Estoy durmiendo en el hospital, me dieron un lugar para quedarme, estoy todo el día pendiente de lo que mi hijo necesita”, agregó el hombre. A Molina en su localidad lo espera su hijo que cumplió un año este fin de semana, evento al que no pudo asistir. “Está empezando a hablar, aprendió a decir mamá y todo el día la está llamando y no pude ir”, concluyó.