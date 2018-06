Saltó 34 centavos

El dólar marcó otro récord

Con gran volatilidad y pese a ventas del BCRA, el dólar aceleró su tendencia alcista este miércoles y marcó otro récord: trepó 34 centavos a $ 26,73 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Fue producto de una firme demanda que no encontró respaldo en la punta vendedora, abastecida por la autoridad monetaria, que en la primera parte de la rueda vendió unos u$s 99 millones, según el BCRA. De hecho en el inicio, el billete llegó a ceder hasta 17 centavos, ya que también ayudó el anuncio del Ministerio de Finanzas, que dijo que usará u$s 7.500 millones del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ventas en el mercado cambiario.