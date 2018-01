El mortal banco de arena ubicado frente a la altura del otrora Puerto Italia. Pocos días atrás cobró dos vidas, una menor y su abuela. Hasta el lugar en el medio del caudaloso río Paraná no llega cualquiera, solo aquellos que tienen embarcaciones. La visita es masiva, Las personas no miden el peligro, tanto que hasta se erigió un ilegal Parador promocionado por una conocida marca de Cerveza extranjera ya fabricada en el país. No hay controles. El municipio hace mutis por el foro.