Mexicaneada correntina

El Banco atendió con Prosegur

La delegada de los trabajadores del Banco de Corrientes denunció que se está atendiendo con personal contratado de Prosegur, intentando darle cierta “normalidad” a la actividad de la entidad del “pescadito”, en el medio de dos días de paro decretado por la Bancaria Nacional. La delegada María Eugenia Escobar, comentó que “la semana pasada se decidió que el paro sea sin asistencia a los lugares de trabajo”; ahora “el Banco informa que se opera normalmente lo cual no es así, somos muchos los compañeros que no estamos trabajando”, sostuvo. “El Banco cuenta con importante planta de contratados, que debería ser ya de planta permanente y contrata cajeros de Prosegur que terceriza el trabajo bancario”, explicó. En la asamblea que “hicimos la semana pasada se decidió que el paro sea sin asistencia a lugares de trabajo para el Banco de Corrientes, porque la presión es mucha, porque frente al público se pueden presentar situaciones o inconvenientes”, expresó. “El Banco informa que se opera normalmente, lo cual no es así; somos muchos los compañeros que no estamos trabajando”, cerró.

Advertencia Bancaria

Otro paro de 72 horas

Lo adelantó el secretario general de La Bancaria Corrientes, Juan Lezcano, quien anunció una alta adhesión de la medida que se cumple entre ayer y hoy. “Si se profundiza la situación, la medida sería de 72 horas; ojala el gobierno deje de presionar y podamos llegar a un acuerdo”. Lezcano precisó que no avanzaron las negociaciones con las cámaras bancarias nacionales e internacionales.