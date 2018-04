Cristian Paniagua

El albañil millonario se

presentó ante la justicia

El abogado Gustavo Briend, quien lleva la defensa de Cristian Paniagua, el albañil que figuraba en la AFIP como “millonario”, aseguró que “se ha comprobado que Paniagua es indigente”. Tras denunciar ante la Justicia el robo de su identidad, el Juzgado Federal inició una causa de oficio y ayer se desarrolló la primera audiencia con la declaración de Paniagua. En el insólito episodio tomó intervención además la Administración Federal de Ingresos Públicos del Chaco.

“También en sede administrativa presentará pruebas, ya que ha intervenido en el hecho la AFIP del Chaco”, explicó Briend para agregar que “esperemos que la justicia actúe, estamos expectante por las medidas que pueda determinar”.

“Quiero que mis antecedentes se limpien y poder tener un trabajo fijo”, expresó Paniagua en declaraciones a radio Sudamericana.

Cristian Paniagua es oficial albañil y vende pan casero y tortas fritas para sobrevivir. Asegura que tiene que realizar todo tipo de trabajos extras para poder llegar a fin de mes, pero a este delicado problema económico, se le sumó otro mucho más grave, los organismos nacionales le reclaman porque no paga a sus empleados. Según AFIP, Paniagua es un empresario millonario que se dedica a la cría y transporte de ganado y lácteos. Figura que tiene ocho empleados a su cargo y se le exige que cumpla con sus deberes como empleador. “Me llegaron telegramas y carta documento para que pague los haberes y asignación”, dijo el albañil en su contacto con la prensa radial.

Debido al acoso por un delito que no cometió, Paniagua debió cambiar su lugar de residencia ya que podría ir preso. “Yo no quiero ir preso por algo que no hice, yo no soy ningún millonario y necesito que alguien me ayude a resolver esta situación”, concluyó.

La promesa de una mujer

Paniagua confesó que “una vez una mujer me prometió que me iba a conseguir un plan. Me pidió documentación, le entregué todo y nunca más volvió”. Se trata de una mujer de apellido Borda, quien residiría en Sáenz Peña, Chaco. “Me pareció raro que esa mujer no vuelva y entonces fui a preguntar en Anses y Afip y me dijeron que yo era millonario. En AFIP no me dejaban salir, me dijeron que yo estaba hasta las manos, que yo estaba muy comprometido porque era millonario”, aseguró.