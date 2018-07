En una “Misa por la Vida” que ofició hoy en la Basílica de Luján, el presidente del Episcopado Monseñor Oscar Ojea lamentó la posibilidad de que “por primera vez en la Argentina y en tiempos de democracia”, se dicte una ley “que legitime la eliminación de un ser humano por otro ser humano”. “Chicos y chicas, el aborto no es un derecho sino un drama. Este drama nos llena de angustia porque se puede plantear la opción entre dos vidas. Pero el drama tiene un final abierto y podes decidir en favor de las dos”, afirmó Ojea. Durante la celebración, que comenzó a las 11 bajo la consigna “A tus pies renovamos la esperanza – Vale Toda Vida”, Ojea instó a “encontrar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer busque recurrir a un desenlace que no es solución para nadie”. “Sabemos que no siempre es fácil recibir la vida como viene, a veces se presenta en contextos conflictivos y angustiosos. Sin embargo, siempre es posible cuidarla y defenderla”. Además, criticó la existencia de una “cultura consumista” que transmite el mensaje de “vos pensá como quieras pero déjame a mí hacer lo que quiero”.