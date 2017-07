Jubilaciones reducidas

El 82% terminaría en 52% móvil

“A cambio de financiar el déficit ponen en riesgo a nuestros jubilados”, aseguró el diputado justicialista, Martín Barrionuevo, quien cuestionó la decisión del Gobierno radical de Ricardo Colombi de compatibilizar las normas nacionales con la ley provincial de previsión, que se aprobó a través de un Decreto que mantiene oculto su anexo donde figura el acuerdo rubricado con el ANSES.

“Nunca planteamos la cuestión de un supuesto traslado del IPS; escuché a la Interventora del IPS desmentir algo que no tiene nada que ver, pero no decimos eso. Decimos que el gobierno de la provincia firmó un acuerdo de compatibilización de normas nacionales con la ley provincial. Allí empiezan a estar en riesgo los derechos de los correntinos”, aseveró Barrionuevo para detallar que “en nuestra norma previsional el 82% está fijado, en la ley nacional el máximo es 52%, en la nuestra el cómputo de docentes es 4 por 1 y en lo nacional no existe, para policías hay un régimen especial que en Nación no existe”. “En nuestra ley provincial no existe tope para las jubilaciones y en Nación sí existe”, agregó el legislador peronista.

Sobre la posibilidad de la disminución de haberes jubilatorios, Barrionuevo aseveró que “no tengo ninguna duda de que se está trabajando en eso a cambio del financiamiento del déficit”. “Está descripto en el decreto nacional, la edad jubilatoria, cantidad de años de servicio, el 82% móvil, los docentes saben que con el cómputo de 4 por 1, se puede jubilar con menor edad. Que no desmientan cosas que no sostenemos, que muestren en qué convinieron” remarcó el diputado del PJ para sentenciar que “la forma de desmentir es mostrar el convenio, yo todo lo que digo lo tengo acreditado por decretos”.