Elecciones municipales

El 4 de junio hubo fraude electoral

Las pruebas son contundentes. El 4 de junio en Corrientes hubo fraude. La acción fue operada sistemáticamente. Muertos que sufragaron, personas con dos domicilios, electores que votaron y que ahora no se tienen registros de donde están, y posiblemente un lote de ciudadanos con doble identidad. Los datos surgen al compararse el padrón utilizado en los comicios municipales, con el que se utilizará el próximo domingo 13 de agosto en las primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), también de las bajas por muertes operadas por la justicia federal en 2015-2017 y de los archivos de defunciones del municipio capitalino como de planillas de fiscales que controlaron la votación. Un detalle no menor: solo se tomaron los fallecidos del periodo 2011-2016. Actualmente se continúa trabajando en el lapso que va desde 2005 y el 2010, tras certificarse la inclusión de una persona fallecida en 1996, 21 años atrás, en el padrón de los comicios del 4-J. Esta elocuente irregularidad, más otros indicios descubiertos en las últimas horas, estarían asegurando que el número de fallecidos con posibilidad de votar (valga la ironía) se triplicaría en relación a la última publicación de 1588 (lunes 24 de julio), que informaba solamente de la existencia de 3.000. Al cruzarse el padrón del 4 de junio con los de las Paso 2017 y de las provinciales del 8 de octubre, arrojaría como resultado, que 4348 electores desaparecieron. Figuraron empadronados en los comicios comunales, pero ya no aparecen para los próximos actos electorales (13-A y 8-0). De ese total 793 personas (encontradas hasta el momento) ahora están como votantes en otras localidades de la Provincia (ver imágenes) y 3.848 simplemente desaparecieron entre una elección y otra.Las municipales del 4 junio con las PASO del 13 de agosto, solo son separadas por 60 días. La información recabada por este medio data de hace tres semanas atrás. Improbable que un ciudadano/a en menos de un mes haya podido renovar su DNI cambiando domicilio, que le entreguen el nuevo y pida además que se modifique el padrón confeccionado 180 días antes del acto eleccionario como establecen los plazos de la ley electoral. Esa posibilidad no existe.Las pruebas demuestran como personas con domicilios en otras localidades fueron traídas a votar a Corrientes el día que Eduardo Tassano se alzara con el triunfo sobre Fabián Ríos. Hay videos de los contingentes esparcidos por la ciudad. Uno de ellos en el Albergue deportivo del Barrio Ferré. También la documentación que recopiló la investigación, registra que el grueso de los foráneos vinieron de localidades cercanas, como Riachuelo (la gran mayoría), San Cayetano, San Luís del Palmar, Empedrado, San Cosme, San Roque, San Miguel, General Paz, Mburucuyá, Concepción, aunque la migración tuvo aportes importantes desde Mercedes, Esquina, Lavalle, Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé e Ituzaingó. El aparato de movilidad fue muy calculado y no hubo reparos a la hora de costearlos.

LOS MUERTOS VIVOS

La mayoría de esas 3.848 personas (que están en el padrón del 4 de junio, pero no están en el de las PASO) en realidad están fallecidas, pero aparecen tildadas como votando según las planillas de fiscales de uno de los Frente electorales. La Justicia Provincial NO las quitó del padrón y no fue por un descuido. Nadie puede dejar de advertir 4000 muertos, más aún cuando semanas después la Justicia Federal SÍ los quitó del padrón de las PASO del 13-A. Sería irrisorio creer que en menos de dos meses fallezca esa cantidad de personas en la capital correntina, cuando no se registró alguna epidemia. Asimismo los decesos pertenecen solamente al periodo 211-2016, lo que deja abierta la posibilidad que existan otros tantos miles. Pero el aporte más importante de la pesquisa surge de la propia información oficial de las bajas de la justicia de la nación (electoral) al año 2015. Insólitamente los considerados muertos para el Tribunal Federal dos años atrás, resucitaron para los comicios del 4 de junio de 2017. Esos cientos de “Lázaros” al cruzarse los datos, aparecen empadronados y votando en las recientes elecciones municipales. Para que haya ocurrido ese ilegal sufragio tuvo que operar la doble identidad, la real del fallecido y la presencial, que es la del falso votante munido de un DNI apócrifo.

COMO OPERÓ EL VOTO? Los electores foráneos (de otras localidades) fueron incluidos en padrones inflados con la complicidad de algún funcionario de la Junta Electoral Provincial, responsable de confeccionarlos. El día de la votación, la identidad del votante es tomada por el presidente de Mesa, quien a viva voz lee su nombre y apellido, el número del DNI y el lugar de orden en la planilla para que verifiquen los fiscales de los distintos partidos políticos, pero casi en ningún caso menciona su domicilio. El sistema se vio facilitado por ser la única elección que se desarrollaba en toda la provincia. Otro mecanismo utilizado fue el horario de avalancha de los votantes truchos: a partir de las 15:00 en adelante, cuando la mayoría de los fiscales se encuentran cansados con la pérdida de un alto porcentaje de concentración. En realidad tienen ganas de que todo termine para irse a sus casas.

PRUEBA CONTUNDENTE. Como muestra solo un botón. Personas que figuraron en el padrón del 4 de junio con domicilio en la Capital de Corrientes y sufragaron. Ahora aparecen para la votación de las PASO del 13 de agosto con domicilio en una localidad del interior.