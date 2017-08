Elecciones municipales

El 4 de junio, hubo fraude electoral

El sistemático fraude electoral orquestado el 4 de junio en las elecciones municipales, que consagrara a Eduardo Tassano como intendente de Corrientes, se acrecienta con el correr de las horas al surgir nuevos elementos de prueba. Uno de ellos, las miles personas que fallecieron hace tiempo dadas de baja por la justicia federal (año 2015), pero que aparecieron habilitadas para elegir Intendentes, Vice y Concejales, en los recientes comicios de la comuna capitalina de 2017. Algo así, como muertos que dos años después insólitamente resucitaron en los padrones para sufragar el 4-J. Los llamados “lázaros” son fácilmente verificables con solo cruzar las listas de personas fallecidas con las planillas de votantes del acto electoral, donde ajustadamente el justicialismo cayó derrotado.

Si se toma el padrón que se utilizó en la elección de concejales capitalinos del año 2015 y se lo compara con el del 4 de junio de 2017, se registra que hubo 22.506 incorporaciones (electores que NO estaban en 2015 y aparecieron en 2017) y 15.126 bajas (electores que SÍ estaban en 2015, pero NO están en el padrón del 4 de junio de 2017). Esas 15.126 bajas al cruzarlas (nombres y DNI) con las listas de fallecidos (desde el 30/6/2015 en adelante) que publicó la Justicia Electoral Federal; surge que 2.154 personas que murieron en los últimos dos años, fueron retiradas fehacientemente del padrón del 4 de junio de 2017. Pero si en su momento se pudieron borrar 2.154 fallecidos, porque se dejaron más de 3.700 (informe 1588 del 24 de julio). No caben dudas que la depuración de los muertos fue selectiva. Y aquellos “muertos que vos matáis” gozaron de buena salud ya que no pocos, terminaron sufragando (ver facsímil) para intendente, vice y concejales de la Capital.

En las próximas horas se presentará una denuncia penal por la comisión de delitos electorales, más conocido como fraude. Se supo que concejales del PJ debatirían esta inocultable realidad la próxima semana en el seno del recinto del legislativo municipal. También una de las palabras autorizadas que se esperaría escuchar, es la del propio intendente Fabián Ríos, posiblemente el más perjudicado de confirmarse ya no las irregularidades en la votación del 4 de junio, sino la ilegitimidad de la elección. SEGUNDA ENTREGA

PRUEBA CONTUNDENTE. Facsímil de padrones que el domingo 4 de junio se utilizaron en las mesas de votación para controlar el sufragio. En ellos se advierten personas fallecidas, que habrían depositado su voto.