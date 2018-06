En Corrientes casi un tercio de la población económicamente activa no alcanzó a completar el ciclo obligatorio de formación. De acuerdo con la reciente publicación del Indec sobre el mercado de trabajo en 31 aglomerados urbanos, en Corrientes, al menos el 26 por ciento de la población económicamente activa no terminó sus estudios básicos. En Capital, el 2,8 por ciento de la población económicamente activa, es decir mayor de 14 años y menor de 65 años, en condiciones de ingresar, permanecer o reinsertarse en el mercado laboral, tiene primaria incompleta. En tanto, sólo el 10 por ciento alcanzó a completarla. El 13,3 por ciento registra secundaria incompleta. Esto significa que el 26 por ciento de la población activa no terminó estudios básicos, es decir los que están establecidos como obligatorios por la Ley Nacional de Educación. En contraposición, el 32,8 por ciento de las potenciales trabajadoras y los trabajadores, completaron su educación secundaria, lo cual representa un crecimiento en relación con años anteriores. Esto estaría relacionado con los programas de inclusión educativa para dicha población. La media regional, no obstante, marca que el 33,9 por ciento de la población económicamente activa completó sus estudios secundarios. Y el 11,5 por ciento no terminó su formación superior. En Corrientes, en este último grupo se encuentran 12,8 por ciento. Un número positivo es que el 28,2 por ciento de la población económicamente activa en Corrientes tiene estudios superiores completos. Se ubica, incluso, por encima de la media del NEA, la cual es de 22,9 por ciento. Es, además, el porcentaje más alto de la región. En Posadas, el 21,7 por ciento de los trabajadores y potenciales trabajadores tienen estudios universitarios completos o terciario. En el Gran Resistencia, únicamente el 18,1 por ciento. En Formosa, el 24 por ciento. Los datos fueron extraídos de los últimos indicadores del Mercado de Trabajo publicado en la semana por el Indec. De allí, se desprendió que un tercio del empleo es negro.