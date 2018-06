El ministro de Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, ratificó el compromiso del Gobierno con “las paritarias libres”, al asegurar que “si el empresariado lo puede pagar, el punto de referencia de 25 %” de aumento salarial es “un buen acuerdo”. “Creemos en las paritarias libres. Si los acuerdos logran mejorar el poder de compra o que el salario no pierda el poder de compra frente a la inflación, para nosotros es una muy buena noticia”, declaró en una entrevista que publica hoy el diario La Nación. “Además, si el empresario lo puede pagar, el punto de referencia de 25% nos parece un buen acuerdo”. Frigerio se refirió así al acuerdo del 25% de aumento salarial acordado el martes último por el sindicato de Camioneros con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac), que reúne a 51 cámaras del sector, pacto de desactivó una huelga por 48 horas. Acerca de la huelga nacional por 24 horas que convocó para este lunes la CGT con la adhesión de otras federaciones sindicales, Frigerio reiteró que “Cuesta encontrar una causa concreta” para esta huelga, dijo el ministro, para quien “tres paros en menos de tres años” no parecen “significativos” si se compara “con los gobiernos de (Raúl) Alfonsín , Cristina (Fernández de Kirchner) o (Fernando) De la Rúa”. “Hay gente que muestra signos de querer cooperar y generar gobernabilidad y también están los que se han puesto decididamente en la vereda de enfrente oponiéndose a todo”, puntualizó. De todas formas, dejó claro que luego del paro nacional el dialogo “va a seguir”, porque el Gobierno tiene “responsabilidades enormes” y no puede detenerse en “estas cuestiones”.