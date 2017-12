Boca no tiene paz

Echaron a Genes y buscan a Cagna

El paraguayo Víctor Genes no seguirá en Boca Unidos y suena el nombre de Diego Cagna como sucesor. Tras dirigir solo seis encuentros, Víctor genes no seguirá siendo el entrenador de Boca Unidos. El técnico guaraní no pudo levantar a un equipo que sigue hundido en zona del descenso. Con él, el aurirrojo ganó un solo partido, empató otro y perdió cuatro. Confirmada la salida de Genes, empezó la danza de nombres para su sucesor. El técnico que picó en punta es Diego Cagn, recientemente despedido de San Martín de Tucumán.