Echan a Gerente del Banco por maltrato a mujeres pero le pagan 60 millones

Reproches y un escándalo en el Banco de Corrientes que se ocultó primero por años, y ahora desde de agosto último, luego que el Directorio decidiera echar al Gerente de Riesgos, Julio César Barboza, por un tremendo maltrato laboral, sobre todo a mujeres. Si bien el área de Recursos Humanos investigó el caso por 5 meses, y Barboza ya contaba con 4 denuncias administrativas comprobadas, la entidad crediticia decidió indemnizarlo con 60 millones de pesos. Los excesos fueron todos acreditados, y los demás empleados esperaban que sea despedido con justa causa, y no con ese beneficio millonario. Dicen que Barboza era un verdadero soldado de Alejandro Abraham, ex presidente de la institución bancaria estatal, que sueña con regresar a ese cargo si Horacio Ricardo Colombi, quien alguna vez lo designó en ese lugar, vuelve hacer gobernador de Corrientes en 2025. Hubo versiones también sobre posibles acosos sexuales, pero eso no fue confirmado. Otros dicen que las acusaciones que recaían sobre Barboza eran cajoneadas, para que no se avance en trámites judiciales. Después del pago indemnizatorio la calentura continúa.