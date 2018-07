Esta mañana, un joven en estado de ebriedad, que conducía una Renault 19, casi atropella a dos chicas que circulaban por la calle Yatay al 4000, al morder el cordón y subir a la vereda . Los vecinos al advertir la maniobra, y cuando lo quisieron auxiliar se dio a la fuga dejando a las jóvenes tiradas dentro de una casa a donde se arrojaron para no ser embestidas. Un policía de civil lo siguió en moto, y junto a un móvil policial lo arrestaron cuadras después. Según trascendió el examen de alcoholemia, arrojó 1,66 de alcohol en sangre, más de tres veces lo permitido. El padre de una de las chicas, “destacó que de milagro no fue una catástrofe, rozó a mi hija, subió a la vereda con el auto, si las chicas no se tiraban las hubiera pasado por encima”. El joven conductor fue trasladado a la comisaria Quinta.