Selección Argentina

Duro mensaje de Gabriel Batistuta

Lo pronunció contra la dirigencia de AFA por José Pekerman. El goleador histórico se pronunció contra las decisiones de la casa máxima del fútbol argentino. La incógnita sobre quién será el reemplazante de Sampaoli en el banco de la Selección Argentina sigue sin develarse. Mientras la danza de nombres sigue su curso, Gabriel Batistuta le pegó a la dirigencia de AFA por uno de los entrenadores que suena para el cargo. “Si yo fuera José Pekerman y es cierto que lo buscan para reconstruir los seleccionados de AFA les diría que no. Hace 12 años lo dejaron ir por la puerta de atrás cuando ya había ganado mundiales juveniles y sentado las bases para el futuro de la selección mayor”, se quejó por Twitter el goleador. Desde la Asociación del Fútbol Argentino avisaron el jueves que no se inició “ningún tipo de gestión” para contratar a un entrenador y recién después de la reunión del Comité Ejecutivo comenzarían las negociaciones. “AFA informa que a la fecha no se ha iniciado ningún tipo de gestión ni se ha dialogado con ningún entrenador. El 31 de julio, en reunión de Comité Ejecutivo, la dirigencia evaluará los pasos a seguir”, fue el escueto mensaje de AFA en su cuenta de Twitter.