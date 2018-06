Celebración por San Juan

Dura homilía a favor de las

dos vidas emitió Stanovnik

Con un fuerte discurso en las celebraciones por San Juan Baustista, monseñor Andrés Stanovnik pidió que todos los niños concebidos puedan nacer, crecer y fortalecerse. Mandó una vez más un claro mensaje a favor de las dos vidas, ahora en la misa central en homenaje al Santo Patrono de Corrientes.

Se refirió a algunas tradiciones que se conservan y celebran con mucho entusiasmo y una gran concurrencia de fieles durante la fiesta de San Juan Bautista. “Me refiero concretamente a las luminarias, la quema del muñeco y al tatá yehasá. Estos rituales, a los que recurrimos año tras año, están profundamente vinculados a la fuerza que tiene la vida sobre la muerte. El muñeco, que representa la no vida, lo quemamos porque no nos sentimos identificados con él. A nadie se le ocurriría tirar a ese fuego a una persona que nos resulte molesta, ya se trate de una no nacida o de una con años de vida”, aseveró Stanovnik en un tramo de su alocución.

“El ser humano, independientemente de su cultura, de su opción política, o de la religión que profesa, percibe en lo más íntimo de su conciencia el rechazo a disponer arbitrariamente de su propia vida y más aún de la vida de su semejante. Esa repulsión se agranda cuando se trata de un ser humano indefenso como es el niño por nacer y la madre en circunstancias vulnerables que debió padecer ese embarazo”, arremetió el prelado en pasajes de su homilía.

“San Juan Bautista, que fue acogido por una mujer que ya estaba entrada en años y probablemente su embarazo corría los riesgos comunes a esa condición, nos enseñe a valorar toda vida, nos haga sensibles ante la marginalidad y desprotección en la que viven mucha de nuestra gente”.

Niños concebidos puedan nacer

“La figura de cruzar las brasas con los pies descalzos, nos afirma en la convicción de que la fe en Jesús nos quita el miedo y nos llena de fervor para hacer todo lo que esté a nuestro alcance en cuidar la vida de todos”, indicó el Arzobispo para sostener que “para que, así como se decía del niño Juan Bautista, que “iba creciendo y se fortalecía en su espíritu”, todos los niños concebidos puedan nacer, crecer y fortalecerse en su espíritu, acompañados por una comunidad que descartó para siempre la pena de muerte y optó definitivamente por la vida de todos”.