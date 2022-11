Dura crítica a Gabriel Romero por la falta de apoyo al cine correntino

El realizador audiovisual Sebastián Toba publicó una dura crítica contra el director del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, a quien responsabilizó del poco apoyo que recibe el sector de las artes audiovisuales en la provincia. “Hay producciones audiovisuales que han llevado a Corrientes al mundo a pesar de la falta de apoyo permanente por parte del instituto que Romero preside. Mucho se ha hecho a pesar de todo”, lamentó Toba, quien también es organizador del Festival Regional de Cine Rural, que se realiza anualmente en la localidad de Bella Vista. Por ejemplo, el proyecto “La tierra del agua”, de Sebastián Toba, buscará financiación y capacitación en el Mercado Regional del 4º Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que comienza esta semana. Es un ejemplo de tantos otros proyectos de cine que, si bien son filmados en Corrientes, salen en búsqueda de fondos hacia otras provincias o incluso otros países. “¿Dónde está el plan de emergencia o contingencia para la cultura audiovisual? ¿Hay acaso alguno para la cultura de la provincia en general? (si entendemos por cultura lo que también está por fuera del chamamé). Hablo de un plan real, concreto, donde se deje de vender humo y de invertir en excusas”, cuestionó Toba en una carta abierta. “Trabaje, Sr. Romero, aproveche que lo conserva a pesar de estos tiempos, de que cobra un sueldo fijo (muchos no tenemos ese privilegio). Usted que puede, trabaje, ya que se le está pagando para eso”, le reclamó. También explicó por qué la provincia carece de fondos destinados a las producciones de cine de Corrientes. “La historia muestra que, no conforme con la común y corriente falta de apoyo a los artistas audiovisuales, la desidia se hace presente (una vez más) en la ejecución de recursos que le ‘vienen de arriba’. Solo por nombrar algunos ejemplos: fondos anuales que enviaba el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) para el sector y dejó de enviar porque no se rendían correctamente, o la gestión del Cine (in)Móvil que nunca tiene nafta pero que tiene siempre un problema”.