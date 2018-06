Sin respiración asistida

Dos Santos se recupera favorablemente

El senador radical David Dos Santos, quien protagonizó un violento accidente el domingo último, continúa sedado, aunque ya sin respiración asistida, internado en el Instituto de Cardiología. Debió ser intervenido quirúrgicamente. Ayer en horas de la mañana el director del cardiológico, Julio Callejos, informó que “tras el accidente se observó que el paciente tenía un gran hematoma en la región del hombro y por eso se sospechó que tenía un compromiso vascular y ahí se lo derivó al Instituto de Cardiología donde se le realizó de forma urgente un cateterismo y se constató que la arteria axilar que es la que va hacia el brazo derecho efectivamente estaba lesionada, cortada y era responsable de semejante hematoma y del intenso dolor que tenía el paciente”.

“Se lo sometió a cirugía en forma inmediata donde se le realizó un by pass de la arteria axilar hacia la arteria humeral y se restableció la circulación sanguínea hacia al miembro superior. Ahora queda evaluar las consecuencias neuropáticas, es decir si hubo lesiones neurológicas y de los nervios del miembro superior que pudo ocasionar alguna secuela. Eso no lo vamos a saber todavía sino recién en los días subsiguientes así como la otra parte que sería la traumatológica. Si bien no hay fracturas hay lesión muscular y articular y esto ocasiona mucho dolor”, detalló Vallejos.