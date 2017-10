¿Dónde está Santiago?

“Quiero preguntarle a Macri”

Sergio Maldonado: “Quiero preguntarle a Macri y a sus ministros, ¿dónde está Santiago?” Encabezó el acto central en Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y fue responsable del discurso que cerró la manifestación. El hombre leyó una carta en el que expresó severas críticas contra el gobierno encabezado por Mauricio Macri, y también contra la Justicia y la Gendarmería, responsable directa de la desaparición de Santiago: “Somos personas con derechos, te sigo y te seguiré buscando. Me ilusioné, pero ahora estoy convencido que no existe la bondad en los gendarmes. Junto a ministros jueces y fiscales, solo cuidan sus intereses”. Sergio Maldonado afirmó que “donde estés quiero que sepas que te quiero. Necesito que aparezcas pronto”. Cuando en una pregunta retórica se cuestionó por qué fue su hermano el que desapareció y no él mismo, contestó: “yo nunca me involucré en causas para defender a los más desprotegidos”.