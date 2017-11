Circuito 5 de Julio

Domingo de Veloterra en Mercedes

Este domingo se correrá la tercera fecha del Torneo Clausura de Motociclismo Veloterra en sus diferentes divisionales. Será una fecha clave, ya que concluida, se podrán apreciar quienes son los candidatos a quedarse con el título del torneo en todas las categorías.

Este campeonato local tiene 6 divisionales: 200 C. C. Principiantes, 200 C. C. MX, 200 C. C. Pro, 250 C. C. Inicial, 250 C. C. MX y la Categoría Internacional, en la cual participan motos pura sangre, con presencia de pilotos de Uruguayana Brasil, quienes a través de una invitación local, asisten a participar en esta categoría, la cual siempre brinda buenos espectáculos.

Mañana por la tarde habrá pruebas libres desde las 16:00 hasta las 19:00, y el domingo a partir de las 10:00, arranca toda la actividad en el circuito 5 de Julio. La entrada será libre y gratuita.

Organizan: Grupo de Pilotos del Veloterra y el Gobierno Municipal de Mercedes.