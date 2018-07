Largas vacaciones

Docentes universitarios no volverán a clases

No hubo respuestas. “No habrá inicio de actividades, ni de evaluación en las mesas de exámenes; de extensión ni de pos grado”, detalló desde radio Dos. Comentó que la medida “se definió el viernes en la asamblea CONADU de no comenzar el segundo cuatrimestre, porque no obtenemos resultados de nuestra paritaria, solo tuvimos dos ofertas del 15% en cuatro cuotas y un aumento unilateral del 5%”. Expresó que “se hizo un plebiscito nacional y surgió que el 75% de los votantes apoyan el plan de lucha que es no comenzar el segundo cuatrimestre”. En Resistencia es más el grado de participación, “los tenemos más visualizado en el campus; sin embargo en Corrientes están más dispersos en los diferentes centros”, completó Liwski.