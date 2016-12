Los millonarios desembolsos del gobierno a Canal 13 por pautas publicitarias en los últimos años de Ricardo Colombi, tuvo una inusual derivación pocos meses atrás: la agresión del hijo de uno de los socios de la legendaria señal por aire, a una de las propietarias de la firma. No sería una simple rencilla, común entre una sociedad comercial que perdura hace décadas, ahora el entredicho terminaría en los estrados penales. El próximo miércoles Martín Gómez Danuzzo debe declarar ante la Fiscalía Contravencional. Se lo denuncia por amenazas y agresión física contra Claudia Mabel Smith, más conocida como Pimpi en la sociedad correntina. Hasta donde se pudo averiguar, Pimpi Smith intentó indagar sobre los ingresos producidos de la propaganda oficial de la actual administración radical. Algo que al menor del Clan Gómez Danuzzo le disgustó, derivando en un fuerte zamarreó a una de las dueñas de la otrora LT 80 Río Paraná TV Canal 13, que a partir del 2008 mutaría en 13 Max. Aseguran que la sacó del brazo de su oficina para después reingresarla con igual violencia. “Smith Claudia Mabel, S/Denuncia por supuestas amenazas”, Expediente152979/16, causa que surge de un episodio ocurrido en septiembre de este año.

Existe una orden de restricción de acercamiento y pedido de pericia psiquiátrica para Martín Gómez Danuzzo, quien contrató los servicios del penalista Nelson Pessoa, un prócer del derecho local, y más aún, por haber logrado la prescripción de todas las causas por corrupción que pesaban sobre uno de los Romero Feris. Actualmente defiende a los procesados por el millonario lavado de dinero en la Cooperativa Pyramis.

La adquisición de tres costosos departamentos en Miami, Florida (EE.UU.), advirtió al Grupo Smith, que ciertos e importantes volúmenes de la publicidad estatal, no estaban siendo descargados dentro de las finanzas de la SRL dueña del Canal del Yacarecito, inaugurado un 30 de Junio de 1965 por Jorge Félix Gómez (padre de Martín Gómez Danuzzo) y Carlos Antonio Smith (padre de Pimpi Smith). Hasta aquí un problema de corte societario entre familias, siempre y cuando una de las partes que se siente perjudicada, no requiera informes al gobierno sobre los montos pagados por publicidad a la histórica señal de TV. Si eso sucede, el gasto oficial se hará público.