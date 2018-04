Martín Barrionuevo

Discutiendo a espaldas de la gente

“El PJ está discutiendo a espaldas de la gente”, aseveró el diputado Martin Barrionuevo, uno de los lugartenientes del senador nacional Camau Espinola, quien horas atrás criticó la actitud de algunos intendentes del peronismo de ir a Buenos Aires a meter presión a los legisladores del justicialismo por el pliego de Gustavo Fresneda, propuesto para juez federal en Paso de los Libres.

“En muchos casos veo una discusión a espaldas de la gente”, respondió el diputado Martin Barrionuevo, al ser consultado sobre la actualidad del PJ, al tiempo que indicó que “de eso no tenemos que hacer cargo los dirigentes y debemos abordar temas que interés para la gente”.

“Tenemos que hablar de cosas que le importen a la ciudadanía, como la inflación. Yo personalmente, sin ofender a nadie, eso de andar recorriendo pasillos por ´un juez si o un juez no´ Me parece que nos aleja mucho de la gente”, afirmó Barrionuevo.

“Creo que tenemos que encontrar un camino de construcción de cara a la sociedad, entendiendo nuestras diferencias”, aseveró el legislador peronista para puntualizar que “el PJ ha tenido siempre diferencias entre sus dirigentes y me parece que ese es el desafío”.