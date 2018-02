Voto unánime

Diputados aprobó el Pacto

Fiscal con apoyo pejotista

Sin sobresaltos y con un indisimulado apoyo del justicialismo al ajuste del gobierno de Mauricio Macri, Diputados otorgó media sanción para adhesión al Pacto Fiscal firmado entre la nación y la provincia en noviembre de 2017. La aprobación fue por el voto unánime del cuerpo. La postura del cuerpo parlamentario fue rechazada por los gremios (ver aparte).

En esta primera jornada de sesiones extraordinarias la cámara baja también se aprobó la emergencia fitosanitaria en toda la provincia por la presencia de HLB.

El justicialismo justificó su voto positivo argumentando “garantizar los fondos de los municipios”, algo que durante el anterior gobierno comandado por Ricardo Colombi, prácticamente no se cumplió. Igual conducta mostró la liberal Any Pereyra, ya separada del PJ con bloque propio.

Un ingenuo peronismo monitoreado por el ex senador Rubén Tomás Pruyas muy cercano al gobierno radical, propuso incorporar un artículo estableciendo la distribución automática de fondos que reciba la Provincia a los municipios. Por supuesto que la propuesta fue rechazada. Contó solo con 8 votos. Asimismo desde el bloque oficialista, se aclaró que ni la Provincia ni los municipios, serán perjudicados con este “consenso fiscal”. Finalmente se aprobó la iniciativa sin modificaciones, a libro cerrado.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los diputados Horacio Pozo (ELI), Cesar Acevedo (PJ), Ernesto Meixner (PJ), Félix Pacayut (PJ), Ana Pereyra (PL), y Héctor López (UCR), quienes fundamentaron sus votos y las posturas de bloque.

Este jueves sesionará el Senado y se espera la adhesión total del acuerdo.

EMERGENCIA FITOSANITARIA

Además se dio media sanción a la emergencia fitosanitaria en toda la provincia que se extenderá hasta enero de 2020, debido a la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB), de graves consecuencias para la producción de cítricos y que fuera detectada en Corrientes.

Gremialistas criticaron la media sanción

Gremialistas criticaron la aprobación del Pacto Fiscal en Diputados. También mostraron su descontento con el posible traspaso del IPS a la órbita nacional. El grupo de sindicalistas estuvieron encabezados por el secretario general del Suteco-Ctera, Fernando Ramírez, quienes estuvieron en la sesión legislativa. Expresaron que los trabajadores se verán perjudicados por este acuerdo que conlleva entre otras consecuencias, la destrucción de las Paritarias Nacionales Docentes y conforman un sistema de ajuste a las Provincias y al pueblo trabajador.

“Desde SUTECO rechazamos el traspaso del IPS al nivel nacional y reiteramos nuestro repudio a la Reforma Previsional y exigimos la convocatoria a Paritarias Provinciales Docentes”, aseveró Ramírez ante los medios de prensa, quien aseguró que la lucha de los docentes es compartida por los estatales de ATE, la Bancaria y parte de la CGT.