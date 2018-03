Jorge Sampaoli

“Dimos un paso adelante”

Jorge Sampaoli aseguró que se fue conforme con el rendimiento del equipo tras el 2-0 a Italia en Manchester y en especial de algunos jugadores puntuales que se jugaban su chance. Aunque en sus gestos no suele demostrar alegría, no hay duda que Sampaoli se fue feliz del Etihad Stadium luego que la Selección venciera 2 – 0 a Italia. Lo demostró en la conferencia de prensa: “Sacamos una conclusión de estabilidad en el rendimiento del equipo, que fue positivo. La verdad es que en el análisis de lo que estamos buscando, se ve que dimos un paso hacia adelante”. El oriundo de Casilda desmenuzó los momentos importantes del partido. “En el primer tiempo fuimos cambiando ataque por ataque y eso favoreció al rival. Después nos volvimos a encontrar con el juego, Italia nos presionó muy arriba e intento robar ahí”, expresó Sampa. Agregó que “el equipo no se sintió cómodo con eso, pero aprovechó las virtudes de los jugadores en el campo”. “En algunos pasajes se dieron cosas interesantes para potenciar. La presión exagerada de Italia hizo que los nuestros tuvieran valentía y la audacia”, señaló el ex entrenador de Chile.