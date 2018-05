Héroes molestos

Difunden casamiento real,

y se olvidan de Malvinas

“Molesta que se difunda un casamiento real y se olviden de Malvinas”. Lo sentenció Ángel Flores, uno de los veteranos correntinos de Malvinas que viajaron a las islas y que fueron recibidos por el gobernador el martes. “Molesta ver que se difunda eso de los ingleses: un casamiento que no nos afecta en nada; y tenemos que aguantarnos ver a pibes con remeras con la bandera inglesa”, admitió. “Queremos volver a ver la Bandera Argentina flameando en Malvinas; eso no negociamos; y no vamos a parar hasta lograrlo”, desafío Coqui Flores, ex combatiente correntino de Malvinas, uno de los veteranos que volvió al escenario del conflicto bélico del 82. “Teníamos un dolor interno y, a partir de ahora, nos sentimos liberados, siguen estando los sentimientos y se han potenciado”, sostuvo este verdadero héroe, uno de los tantos correntinos que participó del viaje a Malvinas luego de 36 años.