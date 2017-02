El Juzgado de Instrucción y Correccional, a cargo de Lourdes Silvero en lo que atañe a la causa en la que se investigan las amenazas contra la vida del juez Jorge Gustavo Vallejos, dictó la falta de mérito del funcionario policial Diego Aguirre, que se encontraba detenido. Ordenó su inmediata libertad y dispuso custodia policial para Vallejos y su grupo familiar.

Silvero consideró que existían pruebas que hasta la fecha no se incorporaron al expediente, pero, “lo cierto es que hasta esta instancia, con los elementos reunidos aún no estamos en condiciones de acreditar ni desacreditar, el hecho expuesto (…) que se le achaca a Aguirre, no lográndose la probabilidad requerida para el dictado de un procesamiento, como así tampoco, la certeza de que Aguirre es inocente”. Ante la duda en relación a su participación en el ilícito siempre aparece latente el principio “In dubio Pro Reo”, el cual beneficia al imputado como también el principio de inocencia, debiendo continuarse la investigación.