Hoy 10 de junio se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Sin embargo, más allá de que este año cae en un día no laborable, no es feriado. El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas es en conmemoración a Luis Vernet, un empresario de origen alemán que el 10 de junio de 1829 fue nombrado Primer Comandante Político Militar de las Malvinas en Puerto Soledad por el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Hubo que esperar 144 años para que esa fecha sea feriado, gracias a una ley sancionada recién el 14 de noviembre de 1973, a instancias de la diputada fueguina Esther Fadul. La norma dispuso conmemoraciones, actos, clases especiales y conferencias en establecimientos educativos, Fuerzas Armadas y la Administración Pública.Una década más tarde, a casi un año del fin de la Guerra de las Malvinas, la Dictadura estableció el 2 de abril como “Día de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, en conmemoración del desembarco de las Fuerzas Armadas en las Islas, cambiando el feriado. Pero en 1984, el gobierno de Alfonsín decretó un nuevo traslado del día no laborable al 10 de junio, en un intento de despolitizar a los militares y desmilitarizar a la sociedad, en un proceso que se conoció como “desmalvinización”. En 2000, el feriado volvió a pasar al 2 de abril por ley y a partir de 2006 se estableció que fuera inamovible.