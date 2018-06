Detuvieron en Curuzú Cuatiá a un pirómano acusado de incendiar un comercio. Tiene 29 años y lo ubicaron luego de un intenso trabajo entre la Policía y los Bomberos. En su vehículo encontraron armas de fuego. El pasado domingo 10, los vecinos de la ciudad se alarmaron ante el incendio de un local comercial ubicado en inmediaciones a la calle Isabel La Católica y Ex Ruta 14. No hubo heridos, pero sí importantes pérdidas materiales y en ese momento, las personas que alquilaban el lugar indicaron a la Policía que sospechaban de que fue algo intencional puesto que no había nada conectado, ni tampoco quedaba nadie a cuidar el sitio. La sospecha cobró fuerza con el aporte residentes de las inmediaciones, quienes indicaron a los investigadores que momentos antes de que comience a expandirse el fuego, observaron la presencia de un sujeto en las inmediaciones del comercio afectado. Y fue, teniendo en cuenta estas versiones, que los comerciantes afectados decidieron realizar una denuncia en la Comisaría 2ª local. Mediante esto, el personal de Bomberos de la Policía, intensificó el peritaje en el lugar en el que se produjo el incendio. Y a la par, los investigadores de la dependencia comenzaron un rastrillaje y recolección de pruebas para dar con el sospechoso. Finalmente casi dos semanas después del siniestro, dieron con el presunto responsable. Se trata de un hombre de 29 años, que pudo ser identificado mientras se movilizaba en la misma camioneta Volkswagen Saveiro, a bordo de la cual fue visto el día del incendio. Quedó detenido de inmediato y fue llevado hasta la sede policial para que preste declaraciones sobre lo ocurrido.