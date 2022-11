Detienen a un hombre por abuso sexual en Bs As

Un hombre que era buscado por abuso sexual desde Buenos Aires fue apresado en la localidad de La Cruz donde trabajaba como albañil y bajo la identidad de un nombre falso. Mediante tareas de inteligencia dieron con el individuo que se ocultaba tras un nombre falso. Ya se concretó su traslado hacia Azul. Personal de la Comisaría local, obtuvo hace un tiempo el dato de la posible estadía en la zona del sospechoso, por un oficio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Azul, de la Policía de la provincia de Buenos Aires, según requerimiento del juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul. En principio, las referencias no eran coincidentes y parecía que el buscado no se encontraba en esta parte del país, pero la policía correntina decidió desplegar tareas de inteligencia. De este modo, los efectivos dieron con un obrero con acento porteño que desde hace un tiempo se había instalado en la localidad de la costa del río Uruguay. Lo conocían como “Corulla” y se desempeñaba como albañil, plomero y electricista, entre otros oficios. Hasta ese momento, en la tranquilidad del pueblo, nadie sospechaba lo que ocultaba de su pasado, el motivo que lo llevó a dejar la gra urbe. Al analizar los datos filiatorios, los efectivos descubrieron que el nombre y apellido que el hombre daba no eran los que figuraban su documento. Y al ser identificado, se descubrieron sus antecedentes. Fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y administrativas de la ciudad bonaerense, con conocimiento del titular de la Unidad Fiscal en turno. En tal sentido, ayer arribó una comitiva policial de la DDI de Azul, a cargo del oficial principal Waldo Ortigoza, para trasladar al detenido y así avanzar con el proceso judicial.