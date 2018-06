Detienen ayer a un docente que al parecer formaba parte de una banda de falsificadores. Personal policial de comisaría segunda de la ciudad de Monte Caseros obtuvo información de la presencia de un masculino en un hospedaje de esa ciudad que podría registrar antecedentes judiciales oriundo de la provincia Bs As, por ello en forma reservada obtuvo los datos de identidad y consultado en el sistema AFIS, el causante presentaba orden de detención por parte del Juzgado Federal nro.2 de San Isidro Bs As. Según lo confirmado por el Crio Inspector Mazo, se procedió a la detención de W. C. Vidal, quien quedó detenido a disposición del juez oficiante, en una causa por sup. Falsificación de instrumento público, al parecer integra una banda dedicada a otorgar certificación falsa.