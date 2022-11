Despues de 11 dias, hallaron el cuerpo de Esmeralda

Hallaron el cuerpo de Esmeralda Ponce. Este martes por la mañana encontraron el cuerpo de la joven de 18 años que se encontraba desaparecida desde el 18 de noviembre cuando había salido de su casa y no había regresado. Fue hallada por el padre, según lo confirmó su tío Jesús Ponce. “Me avisó mi hermana que hallaron el cuerpo de mi sobrina. El papá la encontró, pero no sé dónde. sólo ellos le buscaron, ya que Prefectura nunca les ayudó, ni colaboró”, dijo Jesús sobre el hallazgo de su sobrina en diálogo con Radio Dos. También dijo que “avisaron a Prefectura para que vayan a sacar el cuerpo porque ellos no le pueden tocar por procedimiento judicial”. “Desde el viernes la estábamos buscando, es una vergüenza y una falta de respeto, nunca nos ayudaron en nada para encontrarla, ni desde Prefectura ni desde Fiscalía”, cuestionó el tío de Esmeralda.