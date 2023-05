Desde el martes 16 se paga el plus de refuerzo

Desde el martes 16 se pagará el plus de refuerzo que se abona a los trabajadores activos y pasivos. Para el pago del Plus de Refuerzo de mayo, el Gobierno de Corrientes invierte $1.300 millones. El lunes 22, acumulará una inversión de $3.600 millones, sumado los $2.300 millones volcados en concepto del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual de $27.650 por agente). Con los aumentos otorgados en abril pasado, la gestión del gobernador Valdés elevó el monto de inversión para el pago de haberes en $16.800 millones. Una vez finalizado el pago del sueldo, la Provincia habrá acumulado una inversión salarial en mayo de $19.800 millones.

El pago será por terminación de DNI:

• Martes 16: 0 y 1

• Miércoles 17: 2 y 3

• Jueves 18: 4 y 5

• Viernes 19: 6 y 7

• Lunes 22: 8 y 9*

* En cajeros, sábado 20.