El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, reconoció ayer la inquietud oficial ante la influencia que el grupo terrorista podría empezar a tener en el país. Al respecto, señaló que en el gobierno “eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak”. “Mediante un trabajo profundo hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS. Y eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak”, afirmó el secretario de Seguridad. Añadió que “hay ciudadanos que han ido y han vuelto al país o a países vecinos como Uruguay”.

Uno de los tres kamikazes que no llegó a inmolarse en el atentado que el año pasado dejó 137 muertos en Francia habría hecho una llamada a un número argentino, reveló el Servicio de Inteligencia europeo. Muchas de esas llamadas fueron encriptadas por Viber, Telegram y Whatsapp por donde se acordaban pasajes, hospedajes y dinero. Según precisó el informe, todo era coordinado por Abu Ahmad, jefe de Amn al Kharji.

PABLO MICHELI

“No vamos al paro por el paro mismo”

El secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, reclamó un “diálogo institucional” al gobierno nacional, que incluya a todos los sectores de la economía con el propósito de analizar y resolver la situación social del país, a la vez que aseguró que “si no se resuelven los problemas, habrá un paro para fines de este mes o en octubre”. “Esperamos que el Gobierno de muestras de soluciones porque no vamos al paro por el paro mismo”, sentenció. Micheli criticó el formato de reuniones convocadas por el Poder Ejeuctivo, en los que actores sociales “nunca se juntan”, y aseguró que debe “haber un diálogo institucional, no tiene que ser un diálogo sesgado”. Durante el programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, Micheli consideró que todos los sectores, gobierno, gremios y empresarios, deben estar sentados a una mesa única de “diálogo institucional, donde podamos analizar las tarifas y también el Salario Mínimo, Vital y Móvil que no puede estar en 6.800 pesos”. En este marco, el titular de una de las CTA cuestionó la política económica oficial, al señalar que el gobierno “quiere bajar la inflación en base a que no haya consumo, que la gente no tenga dinero para ir a comprar”.