Una persona de 37 años ingresó a una zona NO HABILITADA de la Playa de la Costanera Sur y desapareció. Ocurrió ayer por la tarde. El hombre decidió meterse al agua pese a los carteles que dan aviso de que está prohibido hacerlo en ese lugar. Al ingresar, se perdió en la inmensidad del río. Los acompañantes del bañista dieron aviso de la desaparición y la Prefectura salió a buscarlo intensamente.

Era la única zona NO HABILITADA en más de 2.000 metros de playa. Constantemente los guardavidas y agentes de Guardia Urbana le piden a la gente que no ingresen a esa zona, debajo de los pilares del puente.

Inclusive denunciaron que el 25 de diciembre y 1 de enero, los guardavidas fueron agredidos por personas a quienes les pidieron que no ingresen al agua en esta zona, tratando de que no se expongan al peligro.