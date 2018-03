Cristina Kirchner

Desaparecieron casi 5.000 pymes

El Congreso debate el proyecto de ley de financiamiento productivo para las pymes y la ex presidenta sentó su posición acerca de la iniciativa. En el cierre del debate en el Senado por el tratamiento del proyecto de Ley de financiamiento productivo, la senadora nacional de Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, advirtió sobre los perjuicios que traerá la modificación en la Ley de mercados de capitales al favorecer la especulación y el mercado hipotecario. “Desaparecieron más de 4.900 pymes”, alertó Cristina al referirse a los años de gestión de Mauricio Macri como presidente. Anticipó que acompañarán en lo particular el artículo de “factura electrónica” para Pymes pero no aprobarán el proyecto en general.