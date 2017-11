Mala noche del albo

Derrota de mandiyú en salta

Mandiyú cayó 2-1 ante Juventud Antoniana de visitante, en partido que terminó en los primeros minutos del jueves. Ibáñez y Zárate, fueron los goles salteños; Monje, marcó la igualdad transitoria para el equipo correntino. Pasó la duodécima fecha de la Zona 4 del torneo Federal A. En el segundo tiempo fueron expulsados Pajurek e Ibáñez cuando quedaban 5 minutos. Mandiyú no pudo repetir. Ni siquiera logró el empate que pudo haber sido lo más justo cómo se dio el partido, con un tiempo para cada uno. Mandiyú no mostró ese juego que venía desplegando de visitante y lo terminó pagando con una derrota ante Juventud Antoniana en el Padre Martearena de Salta. Ibáñez abrió el marcador en el primer tiempo. Monje igualó en la segunda parte y cuando parecía que todo se encaminaba a un empate, un cabezazo de Zárate selló la victoria del local a los 33 del segundo. Las necesidades de ganar de uno y otro, hicieron que los primeros minutos muestren a dos equipos que piensen en el arco de enfrente. Primero fue Mandiyú el que al 1’30” una buena combinación que nació en los pies de Gonzalo Ramírez, para que el balón pasar por los pies de Julio Sena, que tocó para Silisqui que llegando al límite del campo de juego metió el centro para Feisztein que no pudo darle a la pelota y su remate se perdió por un costado del arco de Diego Pave. No hay mucho tiempo para el lamento de Mandiyú, porque en tres días lo espera Sportivo Patria en Formosa.