Pretemporada Federal “A”

Deportivo Mandiyú juega amistosos

El equipo correntino que se prepara para afrontar la fase Reválida del Torneo Federal A de fútbol, jugó dos encuentros amistosos en Resistencia, donde enfrentó a Estudiantes, que afina detalles para jugar el Federal C. Los titulares igualaron 1-1; en tanto que los suplentes ganaron 2-1. Este jueves visitará a Sarmiento, en cancha del Decano chaqueño. Deportivo Mandiyú se presentó en la capital vecina para visitar a Estudiantes de Resistencia, donde se jugaron dos encuentros de 50 minutos y sirvió para seguir buscando rodaje futbolístico de cara al inicio de la Reválida, que se dará el 4 de febrero cuando reciba a Altos Hornos Zapla. El partido entre titulares, el Albo igualó 1 a 1 por la conquista de Ariel Reinero cuando se jugaban 46’. Juan Carlos Girón, el ex Textil Mandiyú, había adelantado a los chaqueños cuando iban 9’. Los titulares salieron con Cristian Mazzon; Juan Carlos Martínez, Juan Pablo Rodríguez y Emanuel Tarabini; Nicolás Monje, Nicolás Ferreira, Álvaro Pavón y Gonzalo Ramírez; Julio Sena, Ariel Reinero y Héctor Morales. Nicolás Ferreira y Julio Sena no pudieron terminar el encuentro debido al padecimiento de dolencias, propias de la pretemporada, y fueron reemplazados por Alejandro Bogliotti y Denis Silisqui.