Todos contra todos

Deportivo Mandiyú está que arde

La Comisión Directiva del Club Deportivo Mandiyú, se reunió en quorum para sesionar y dispuso un comunicado oficial del club en total legitimidad de dicho acto: “El Club Deportivo Mandiyú está atravesando una etapa institucional muy difícil, donde los intereses personales de una persona se anteponen al normal desenvolvimiento y desarrollo de nuestra entidad. Tal situación se agravó en el presente año donde esta Comisión Directiva intentó en innumerables oportunidades y agotando las vías de diálogo posibles, llevar transparencia a las cuentas del Club, cuestión que hasta el momento no se pudo lograr. Esta Comisión Directiva le exige al presidente del Club, Juan Ignacio Igarzabal que, en carácter urgente, cumpla con la remisión de la documentación debida que avale su accionar al frente de la presidencia del Club para que se pueda concretar la correspondiente y obligatoria revisión de cuentas. Ante la existencia de notorias irregularidades con las que se maneja el presidente de la entidad, desde la Comisión Directiva de Mandiyú decidimos dejarle en claro a los socios y a los simpatizantes del Club que hasta el momento se desconocen cuáles son los acuerdos contraídos por el actual presidente. Esta Comisión Directiva no tiene información sobre contratos con empresas privadas y, por supuesto, la debida justificación de dichos ingresos. Se desconoce el monto de dinero que maneja la actual presidencia del Club; como así también la administración de las entradas en cada partido que se juega en condición de Local y la correspondiente recaudación. Hasta el momento no se presentó la rendición de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Provincia y de otros estados si los hubiera, ya que no se informa de tales compromisos que adquiere el club a su actual Comisión Directiva”.

Manifiestas irregularidades

“Todo esto conforma un paquete de manifiestas irregularidades que tornan imposible la continuidad de un normal desarrollo de nuestra entidad, y es por ello que decidimos desde esta Comisión Directiva, instar al actual presidente a presentar las rendiciones que son obligatorias, para de esa manera, despejar todo tipo de suspicacias respecto de los destinos de los fondos que actualmente maneja a discreción, y de los cuales, recalcamos, esta Comisión Directiva, desconoce.

PABLO SUÁREZ

También creemos que el Técnico Pablo Suarez ha cumplido un ciclo, y el cual es importante para el Club Deportivo Mandiyú, que está por sobre todas las personas, debido a su historia, la necesidad de un cambio de aire en la dirección técnica del club, creyendo que el mismo puede seguir cumpliendo otras funciones en la institución ya que hay otras categorías en competencia. Como es habitual en nuestras acciones como Comisión Directiva del club más importante de la región y con el compromiso intacto de representar lo mejor posible a la institución y garantizar el buen funcionamiento, expresamos nuestro más enérgico repudio ante actitudes egoístas y cargadas de las más diversas irregularidades. Que estas actitudes solo empañan el enorme esfuerzo que realizan sus integrantes para mantener bien alto el nombre del Club Deportivo Mandiyú. Tomamos con enorme responsabilidad y compromiso esta situación que atraviesa actualmente el Club y para el cual vamos a poner todo nuestro empeño para resolverlo lo antes posible. El Club Deportivo Mandiyú no pertenece a personas que se atribuyen la propiedad del Club como si fuera patrimonio personal de ellos. Mandiyú es de los correntinos y vamos a defender esta premisa siempre.

Firman: Vicepresidente Primero Gonzalo Saravia; Vicepresidente Segundo Néstor Gabriel Rojas; Secretario Carlos Báez Dacunda; Protesorero Martín Soto; Secretario de Prensa y Difusión Juan Romero; Vocales Juan Manuel Gómez; Romero Diego; Cánovas Fernando, Cayo Fernández y Fernando Toledo; Revisores de cuentas Galo Juan Manuel Palma Vergara y César Gutiérrez

Igarzábal se defiende

“Son gente del desaparecido Textil que quieren recuperar protagonismo”. Dijo Juan Ignacio Igarzábal, presidente de Mandiyú, saliendo al cruce de las críticas de un sector interno de la institución. “Las rendiciones que reclaman las tenemos; los plazos se cumplen en tiempo y forma”, expresó. “Todo lo reclamado será presentado en reunión de CD próxima a evaluar”, dijo Igarzábal, reconociendo que la Comisión Directiva está dividida en dos grupos de trabajo, y que las diferencias continúan aún tras la fusión entre Textil Mandiyú y Deportivo Mandiyú. Realizarán una reunión para exponer lo que se solicita. Volvió a apoyar al DT, Pablo Suárez, a pesar de los resultados. “Respondiendo a la nota que ésta gente mandó a los medios: el tema de las rendiciones que reclaman, están; sobre las rendiciones del federal B, también las tenemos; y pidieron informe del primer subsidio entregado por el estado para jugar el Federal A, estamos en tiempo y forma de entregarlo, porque tenemos 90 días para hacerlo y estamos dentro de ese lapso”, expresó.